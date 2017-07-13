ОСТАННІ НОВИНИ

34 проекти ОТГ Львівщини отримають 22 мільйони субвенції на інфраструктуру

|

Днями відбулось чергове засідання комісії з оцінки проектних заявок, що можуть реалізовуватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Комісія розглянула 42 інвестиційних проекти, з яких 34 отримали позитивний висновок на суму субвенції  22,4 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Більшість проектів громад направлено на ремонт (реконструкцію) закладів освіти та охорони здоров’я. Крім того, громади активно купують комунальну техніку та інше обладнання. За рахунок субвенції також заплановано облаштувати дитячі та спортивні майданчики, закупити медичне обладнання та відремонтувати комунальні дороги та вулиці.

Зазначимо, що у  2017 з державного бюджету передбачено 63,5 млн грн на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Ці кошти розподілено між 22 ОТГ пропорційно чисельності сільського населення та площі громади.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів