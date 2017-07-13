34 проекти ОТГ Львівщини отримають 22 мільйони субвенції на інфраструктуру

Днями відбулось чергове засідання комісії з оцінки проектних заявок, що можуть реалізовуватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Комісія розглянула 42 інвестиційних проекти, з яких 34 отримали позитивний висновок на суму субвенції 22,4 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Більшість проектів громад направлено на ремонт (реконструкцію) закладів освіти та охорони здоров’я. Крім того, громади активно купують комунальну техніку та інше обладнання. За рахунок субвенції також заплановано облаштувати дитячі та спортивні майданчики, закупити медичне обладнання та відремонтувати комунальні дороги та вулиці.

Зазначимо, що у 2017 з державного бюджету передбачено 63,5 млн грн на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Ці кошти розподілено між 22 ОТГ пропорційно чисельності сільського населення та площі громади.