Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою дзвіницею колишньої Свято-Духівської церкви, яка хрестом врізається у небо. Саме тут, у семінарській церкві при Греко-католицькій духовній семінарії колись навчалися члени «Руської Трійці» – Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич і Яків Головацький. Зараз у вежі розташовується музей «Русалка Дністрова», який є філією Львівської національної галереї мистецтв ім.Б.Г.Возницького. Проте, як стало відомо Львівському порталу, після фактично 27 років існування музей історії найвизначнішої праці славетної «трійці» намагаються знищити…

Цю історію розпочнемо з того, в чому унікальність музею на вежі, який став домом для маніфесту українського відродження – альманаху «Русалка Дністрова». Тут насамперед зазначимо, що в Україні є лише два музеї однієї книги – музей «Кобзаря» (м.Черкаси) і музей « Русалка Дністрова», які є знаковими в історії українського народу.

«Маркіян Шашкевич – речник національного відродження українців Галичини, провісник соборності України, зачинатель нової української літератури. Тому, цей музей є дуже унікальним не лише в Україні, а в усьому світі», – наголосила у розмові з кореспондентом Львівського порталу завідуюча музею «Русалка Дністрова», Заслужений працівник культури України, кандидат історичних наук Галина Корнєєва.

На першому поверсі дзвіниці гостям розказують про навчання Маркіяна Шашкевича в духовній семінарії, на другому – експонати ознайомлять відвідувачів із діяльністю організації «Руська Трійця», яка ставили за мету відродження українського народу. Тут також представлені видання членів «трійці», гравюри тогочасного Львова. Окрім цього, у вежі облаштований виставковий зал, де є унікальний годинник 17 століття, який за легендою був виготовлений на замовлення самого гетьмана Івана Виговського. Сюди радо запрошують туристів, адже звідси відкривається неймовірна панорама Львова.

Також керівниця розповіла про те, що активно працює над новою експозицією для музею, бо діюча – ще з 90-х років:

«Якщо говорити про усі п’ять музеїв Шашкевича, які є в Україні, то у трьох – експозиція нова , створена у 2011-2012 роках до 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича. Що ж до музею «Русалка Дністрова», то експозиція діє від початку його створення, тобто з 1990 року. Але зараз я підготувала повністю нову інтерактивну експозицію. Ми вже працюємо з художниками, архітекторами, щоби відбудувати Церкву Святого Духа, поруч мають бути зовсім нові приміщення. Хочемо тут, на вулиці Коперника, зробити світовий центр вивчення та популяризації Шашкевича. Окрім того, ставимо питання про необхідність реставрації каплиці Святого Духа зі знаменитими розписами П.Холодного та відновлення кабінету ректора Богословської Академії Йосифа Сліпого на географічному факультеті Львівського національного університету ім.І.Франка».

Зазначимо, що Галина Корнєєва є ініціатором, співорганізатором мережі музейних комплексів, які були об’єднані в унікальний туристичний маршрут загальнонаціонального значення – «Срібний камертон Маркіяна Шашкевича», організатором капітальних ремонтно-реставраційних робіт у музеї «Русалка Дністрова» та Музеї-садибі Маркіяна Шашкевича у с. Підлисся, автором науково-експозиційних планів трьох нових музеїв Шашкевича на Львівщині.

А тепер про сумне. Як пояснила Галина Корнєєва, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв ім. Б.Г. Возницького Тарас Возняк під виглядом реорганізації хоче знищити музей Шашкевича на вулиці Коперника.

«Директор Возняк запропонував нам нову структуру Галереї мистецтв. Є його наказ №125 від 30.05.2017 «Про введення в дію структури Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г.Возницького». У документі пояснюється, що таке рішення прийняте у зв’язку зі затвердженим Міністерством культури України наказом №385 від 4.05.2017. Що це за такий наказ – ніхто не знає. На жодні збори чи наради з приводу реорганізації музеїв Шашкевича мене не кликали…», – каже керівник музею «Русалка Дністрова».

Власне, у наказі гендиректора Тараса Возняка, зокрема, йдеться про скорочення працівників музею «Русалка Дністрова». Більше того, його разом із Музеєм-садибою Маркіяна Шашкевича, який розташований у с.Підлисся Золочівського району, мають включити у такий собі новостворений Музей книгодрукування.

«Здійснення відповідних заходів в установленому законодавством порядку щодо працівників відділу Мистецько-історичний сектор «Жовківський замок», відділу науково-освітницької роботи «Музей сакральної скульптури», «Музей найстаріших пам’яток Львова», відділ «Музей Жидачівщина», відділ «Музей європейського мистецтва XIV-XVIII ст.», літературно-меморіального сектору (входить музей «Русалка Дністрова» та Музей-садиба Маркіяна Шашкевича, якими завідує Галина Корнєєва, – Ред.), музей майстерня Теодозії Бриж, посади яких скорочуються згідно із штатним розкладом Львівської Національної галереї мистецтв на 2017 рік», – наголошується у наказі керівника Галереї.

У цьому документі він водночас посилається на вже раніше згаданий наказ Мінкульту, яким затверджена нова структура Львівської національної галереї мистецтв ім. Б.Г.Возницького. Зокрема, мова йде і про те, що два музеї Шашкевича увійдуть у відділ «Музей книгодрукування». Тут також варто додати, що відповідного наказу Львівському порталу не вдалося розшукати на сайті міністерства.

«Відбувається цікава річ, музеї М.Шашкевича (зараз літературно-меморіальний сектор Галереї) Возняк не закриває, – каже Галина Корнєєва, – він їх перейменовує і включає у «Відділ книгодрукування», що є абсурдом…Музей-садиба М.Шашкевича в с.Підлисся стане тепер Музеєм-заповідником М.Шашкевича, і тут губиться суть з історичної назви зникає слово «садиба» де, власне і народився о. Маркіян. Музей «Русалка Дністрова» стане теж чомусь Музеєм-заповідником».

«У такий спосіб хочуть зменшити значимість музею. Більше того, дії Тараса Возняка говорять про його намір знищити музей», – переконана Галина Корнєєва.

«Згідно із цим наказом, всі працівники будуть скорочені. І музеї Шашкевича тепер не будуть окремим сектором, а стануть частиною відділу. Очевидно, пан Возняк не розуміє, що таке Музей книгодрукування і хто такий Шашкевич. Він не знає, що портрет Шевченка та Шашкевича завжди висіли на стінах в кожній хаті , як символ українства. Не треба плутати Шашкевича з Музеєм книгодрукування. «Русалка Дністрова» – це не книгодрукування, це символ відродження українців Галичини. Таким чином, Возняк зводить видання альманаху «Русалка Дністрова» до друкарського епізоду «місцевих» українців», – обурилася вона.

Також завідуюча музею «Русалка Дністрова» повідомила, що відмовилася підписувати цей документ: «Нас викликали і казали підписувати, що ми ознайомлені. Я звісно ж цього не зробила. Може це не «ознайомлення», а «погодження» з новою структурою. Наказ директора не був підписаний, без печатки, все якось дивно…У таємниці є і новий штатний розпис».

Окрім цього Галина Корнєєва наголосила, що Тарас Возняк влаштував справжнє переслідування і репресії проти неї.

«Він видав наказ про визначення робочого місця одночасно в фондосховищі у Палаці Потоцьких та на сходовій клітці у музеї «Русалка Дністрова». А потім дав догану (наказ про оголошення догани № 120 від 23.05.17 р) за те, що я начебто не на своєму робочому місці, але ж у мене їх два… І у той час, коли я перебуваю у Палаці Потоцьких, у «Русалці Дністровій» на мене складають акти відсутності, і навпаки… Це роблять для того, щоб мене звільнити», – каже директор львівського музею Шашкевича.

Галина Корнєєва наголосила, що вже взялася оскаржувати цю догану.

Окрім цього, протягом дев’яти місяців, за її словами, вона позбавлена можливості поїхати у Підлисся, де розташований другий музей Шашкевича, яким вона керує. Більше того, у Галини Корнєєвої постійно вимагають готувати пояснювальні записки через зовсім вже абсурдні речі. Зокрема, вона писала доповідну для того, що піти покласти квіти до могили Маркіяна Шашкевича у річницю його смерті .

«Коли мені потрібно було йти на нараду в Собор Святого Юра щодо встановлення меморіальної дошки Шашкевичу, гендиректор не відпускав мене і кричав на сходах Палацу Потоцьких: «На місце!». Погрожував звільненням, якщо піду… Через оце постійне залякування та психоз я навіть потрапила у лікарню із тиском», – зазначила завідуюча музею «Русалка Дністрова».

Також керівниця розповіла про те, що її підлеглу призначили «смотрящою», щоб та вела табель обліку робочого часу та журнал виходу на роботу працівників музею. Очевидно, керівництво Галереї мистецтв не розуміє, що бути одночасно на двох робочих місцях – поза межами людських можливостей.

«Моє переслідування пан Возняк хоче звести до особистих порахунків між мною і підлеглою – мол.наук.працівником Л.А.Ворко, яка має невідповідну освіту, бо навчалась в Політехнічному інституті на спеціальності «Водопостачання і каналізація», працювала секретаркою», – розповідає Галина Корнєєва.

«За 9 місяців діяльності Тараса Возняка він жодного разу не був ні в музеї «Русалка Дністрова» на вулиці Коперника, ні в Музеї-садибі Маркіяна Шашкевича у с. Підлисся. Ніколи не цікавився роботою музею, а у мене чимало пропозицій. Так, зараз працюємо над поверненням архіву Маркіяна Шашкевича з Вінніпегу (Канада). Але його все це не цікавить, він зосередився на моєму переслідуванні і звільненні», – зазначила Галина Корнєєва.

Водночас вона констатувала, що Тарас Возняк робить усе, щоб розвалити школу музейників Галереї.

Відтак Галина Корнєєва наголосила на тому, що музеї Шашкевича слід відокремити від Галереї мистецтв, об’єднавши їх у цілісний комплекс:

«Борис Возницький «посіяв» два зернятка – два музеї Маркіяна Шашкевича і вони «виросли » у мережу із п’яти музейних комплексів Шашкевича, які потребують об’єднання. Тому, тепер я ставлю питання про створення потужного Національного музею Маркіяна Шашкевича, щоби ніхто ніколи його не включив ні у який відділ і він діяв, як і музеї Грушевського та Франка».

Зазначимо, що Львівський портал також поспілкувався із Тарасом Возняком, але директор Галереї мистецтв запевнив, що розмови про закриття музею «Русалка Дністрова» не відповідають дійсності.

«Все працює, як і протягом останніх 30 років. Нічого не змінюється…Якщо Львівська обласна рада вирішить питання про збільшення площ «Русалки Дністрової», то ми з радістю розширимо свої експозиції (мається на увазі розширення за рахунок Палацу Сапєгів -Ред.)», – пояснив він.

Але, як переконана Галина Корнєєва, і справді не мовиться про закриття, йдеться про цілеспрямоване нищення музеїв Шашкевича.

«Як кажуть, щоб зруйнувати церкву, треба знищити парафію», – пояснила вона.

«Від самого Тараса Возняка я чула про те, що він хоче музей Шашкевича переселити у Палац Сапєгів, який розташовується поруч. Але, яке відношення цей Палац має до «Русалки Дністрової» та Шашкевича? Тобто, це йде знищення музею, треба все називати своїми іменами», – каже вона.

«Музеї Шашкевича – літературно-меморіальні, а Галерея мистецтв – художній музей. Тому, слід створити єдиний комплекс ,який включить : пам’ятник М.Шашкевичу по вул. Коперника у Львові , музей «Русалки Дністрової», відбудовану церкву Святого Духа ( храм духовної семінарії у якій навчались діячі «Руської Трійці») та нові експозиційно-фондові приміщення музею, Музей-садибу Маркіяна Шашкевича у с. Підлисся, музеї в с. Нестаничі Радехівського району, в с. Новосілки Буського району, в с. Деревня Жовківського району. Всі вони вже виросли і чекають на об’єднання і утворення Національного музею Шашкевича. Постать цього визначного українця слід вшанувати, щоби ні Возняк, ні ті, що прийдуть після нього, не посягали та не принижували значимість Шашкевича для української державності», – наголосила Галина Корнєєва.

«Музеї Маркіяна Шашкевича Возняк називає «маленькими музейчиками» і не розуміє, що ці «маленькі» музеї є великим серцем світового українства», – наголосила керівниця музею «Русалка Дністрова».

І продовжила: «Все, що я Вам сказала, можу підтвердити документально, щоб не звести до «наклепів», «невидимих сил», які заважають «розвивати» Галерею культурологу Возняку. Мене цікавить тільки правда, що підтверджена документально або свідками».

Додамо, що ситуацію зі збереженням музею Шашкевича у Львові взяли на свій контроль також народні депутати України. Так парламентар Ігор Васюник ініціював звернення до міністра культури Євгена Нищука, закликавши його вжити всіх необхідних заходів, щоб не допустити знищення Музею. Такий же лист до Президента, Верховної Ради, Львівської ОДА та облради написали представники інтелігенції Львівщини.