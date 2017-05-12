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Новинка ЗНО-2017: цьогоріч бали вступників будуть множитись на три категорії коефіцієнтів

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Цьогорічні абітурієнти зіштовгуються з черговими змінами. Тепер результати ЗНО будуть множитись на три коефіцієнти: регіональний, галузевий та сільський. Що це таке, сьогодні, 12 травня, на прес-конференції у Львові пояснила міністр освіти у науки України Лілія Гриневич, передає кореспондент Львівського порталу.

«Цього року запроваджені так звані регіональний, галузевий та сільський коефіцієнти. Це означає, що конкурсний бал буде домножуватись на коефіцієнт. Цими коефіцієнтами ми хочемо збалансувати кількість вступників по всіх регіонах України. Не може бути таке, що всі вступають тільки в одне місто Київ. Одним зі стимулів обирання інших міст є регіональний коефіцієнт. Якщо діти вступають до Києва, то їхній коефіцієнт 1. Якщо до Дніпра, Львова, Одеси, Харкова – 1,1, якщо до Донецької чи Луганської областей, переміщених ВНЗ, то їх коефіцієнт 1,3. По всіх інших регіонах – 1,2.

Галузевий коефіцієнт має зорієнтованість на спеціальності природничо-технічні. Ми хочемо підтримати тих абітурієнтів, які обирають ці складні спеціальності.

І є сільські коефіцієнти: діти, як навчаються в сільських населених пунктах, їхній конкурсний бал буде домножуватись 1,2. Цих абітурієнтів треба підтримувати, бо вони дуже часто не мають доступу до якісної освіти», – розповіла Лілія Гриневич.

Окрім того, цьогоріч абітурієнти можуть реєструвати свої електронні кабінети вже з 29 червня. Це робиться для того, щоб реєстрація не накладалась з поданням документів, щоб не зависали сервери.

Коментарі

  1. тобто, через те, що МОН не надало змоги учням сільських шкіл отримати відповідно високі знання, то їм на 1,2 бала більше
    введення такого абсурду, схоже на встановлення мінімальної зарплати 3200 грн., де двірник отримує однакову зарплату з викладачем
    то вже давайте зарплату двірникам більшу, ніж в працівників МОН

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