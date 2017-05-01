Головою Великолюбінської ОТГ став самовисуванець Йосиф Фабрига, - голова ТВК

Головою Великолюбінської ОТГ Городоцього району Львівської області став самовисуванець Йосиф Фабрига. Такими є попередні результати виборів у Великолюбінській ОТГ, які відбулися вчора, 30 квітня. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила голова Великолюбінської ТВК Зоряна Мартиняк.

«Грубих порушень, які б могли впливати на результати виборів, виявлено не було. Явка була досить нормальною, зважаючи що це проміжні вибори», – зазначила вона.

За словами Зоярни Мартиняк, найбільше мандатів отримала «Батьківщина», також у раду пройшли кандидати від Радикальної партії, «Укропу» та Аграрної партії.

«Очолив ОТГ Йосиф Фабрига, який два роки пропрацював на посаді голови Великолюбінської селищної ради», – розповіла голова Великолюбінської ТВК.

Також учора, 30 квітня, вибори проходили у Розвадівській (Миколаївський район) та Магерівській (Жовківський район) ОТГ.