ОСТАННІ НОВИНИ

Головою Великолюбінської ОТГ став самовисуванець Йосиф Фабрига, - голова ТВК

|

Головою Великолюбінської ОТГ Городоцього району Львівської області став самовисуванець Йосиф Фабрига. Такими є попередні результати виборів у Великолюбінській ОТГ, які відбулися вчора, 30 квітня. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила голова Великолюбінської ТВК Зоряна Мартиняк.

«Грубих порушень, які б могли впливати на результати виборів, виявлено не було. Явка була досить нормальною, зважаючи що це проміжні вибори», – зазначила вона.

За словами Зоярни Мартиняк, найбільше мандатів отримала «Батьківщина», також у раду пройшли кандидати від Радикальної партії, «Укропу» та Аграрної партії.

«Очолив ОТГ Йосиф Фабрига, який два роки пропрацював на посаді голови Великолюбінської селищної ради», – розповіла голова Великолюбінської ТВК.

Також учора, 30 квітня, вибори проходили у Розвадівській (Миколаївський район) та Магерівській (Жовківський район) ОТГ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Відпочинок на «ура». 8 локацій на Львівщині, де можна провести незабутній вікенд
Львівський портал
Відпочинок на «ура». 8 локацій на Львівщині, де можна провести незабутній вікенд

З приходом перших справді теплих весняних днів, коли довкола все одягнулося у зелені барви, заквітчалося і природа поста...

Андрій Демчук: «Найбільший успіх у моєму житті – це те, що я народився в Україні»
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Андрій Демчук: «Найбільший успіх у моєму житті – це те, що я народився в Україні»

Паралімпійські ігри 2016 у Бразилії пройшли для українців вдало, багато наших спортсменів здобули чимало медалей у скарб...

У чиїх руках еко-майбутнє Львова?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У чиїх руках еко-майбутнє Львова?

З розвитком науки та появою масштабних кліматичних та екологічних загроз для планети розвинена частина світу почала все ...

Дивовижна панацея чи примусовий компроміс. Що насправді стоїть за підписанням «сміттєвого» меморандуму?
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дивовижна панацея чи примусовий компроміс. Що насправді стоїть за підписанням «сміттєвого» меморандуму?

11 місяців сміття зі Львова їздило всією Україною, його ловили на лісосмугах, на територіях закинутих заводів, біля озер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів