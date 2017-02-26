У центрі Львова чоловік погрожував незнайомим пістолетом, а потім намагався вчинити самогубство

Патрульні затримали раніше судимого, який погрожував пістолетом в кафе у центрі міста, а згодом хотів покінчити життя самогубством. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вчора увечері, 25 лютого, екіпажу патрульної поліції надійшов виклик про те, що невідома особа погрожує пістолетом в одному із кафе на площі Ринок. Патрульні прибули туди за 2 хвилини. При вході до закладу інспекторів зустріли два очевидці, які повідомили, що в кафе є чоловік, який одягнувши балаклаву почав до них зачіпатися та погрожувати предметом схожим на пістолет. Згодом він здійснив неприцільний постріл з нього. Свідки вказали, що у чоловіка на зап’ясті лівої руки зроблене татуювання у вигляді слів.

Патрульні зайшли до закладу та помітили чоловіка, який намагався вийти. В нього на руці було татуювання також він тримав балаклаву тому патрульні попросили чоловіка викласти все що він має при собі. У нього виявили ніж в чохлі, який поклали у рюкзак і відклали у бік, пістолета не було. Чоловік поводився спокійно, запевнив, що заборонених предметів при собі не має. Він пред’явив паспорт та заперечив свою причетність до вищезгаданої події.

Поки патрульні перевіряли особу в базі даних та опитували очевидців, чоловік вихопив ніж та приставив собі до зап’ястя, а потім горла. Він почав кричати, що знову не сяде до тюрми та краще здійснить самогубство. Один з патрульних почав говорити з чоловіком та відмовляти його від цього, водночас його напарник підійшов ззаду, відвів руку від горла чоловіка та вибив ніж. Його затримали та застосували кайданки. Під час затримання з одягу затриманого вилетів патрон.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та експерта-криміналіста. Згодом пістолет знайшли неподалік місця події. Затриманого доставили до Галицького відділу поліції.

Патрульні з’ясували, що 26-річний чоловік відбував 4-річне покарання за крадіжку та хуліганство зі застосуванням зброї, проте вийшов достроково. Попередня кваліфікація вчиненого правопорушення – хуліганство, вчинене із застосуванням холодної чи вогнепальної зброї за ч.4 ст.296 ККУ. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Зараз затриманий в ізоляторі тимчасового тримання.

Додамо, є інформація, що події відбувалися у закладі “П’яльня”, що знаходиться на площі Ринок.