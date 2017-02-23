На Кульпарківській відкрили сучасний садочок

У Львові почав функціонувати дитячий садочок №168 за адресою: Кульпарківська, 182. На відновлення закладу із бюджету виділили 17 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомила депутат ЛМР Уляна Пак.

За словами У. Пак, наразі ДНЗ відвідує 140 дітей, і працює всього шість із 14 груп. Проте з вересня групи доукомплектують і дитяча установа працюватиме із стовідсотковим заповненням.

«Ще з 2009 року будівля була зруйнована, але існував величезний запит від громадськості на садочок. Завдяки активній позиції громади вдалось відновити його. І сьогодні діти уже мають можливість відвідувати оновлений, відремонтований садочок. У ДНЗ є добре облаштовані кухня, пральня, сучасні меблі та постіль», – повідомила вона.

Окрім того Уляна Пак розповіла, що депутати Львівської міської ради скерували чималі кошти на відновлення дитячого садочку, спочатку – 14 млн грн., потім – ще 3 млн грн. І зараз також будуть скеровані ще додаткові кошти на облаштування території.