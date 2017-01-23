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У Львові відбудуться урочистості у День пам’яті жертв Голокосту

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До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, 27 січня, у Львові відбудуться тематичні заходи. Зокрема, мітинги, круглий стіл та театралізована вистава. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Так, з  12.00 до 12.25 біля Пам’ятника жертвам львівського гетто, що на проспекті В. Чорновола, триватиме мітинг. Опісля, з 13.00 до 13.45, мітинг триватиме біля пам’ятного каменя на місці колишнього Янівського концтабору  (вул. Винниця).

З 14.00 до 15.30 відбуватиметься круглий стіл з актуальних питань життя єврейської громади в Україні за участю львівських істориків, громадських діячів, представників міської влади та єврейських організацій Львова. Тема круглого столу «Незасвоєні уроки ШОА: ксенофобський бунт популістів проти світу прав людини. Що ми можемо зробити у відповідь на виклики сучасності?». Участь у круглому столі організатори просять підтвердити.

О 16.00 у приміщенні ВЄБФ «Хасед-Ар’є» (вул.Котляревського, 30) розпочнеться вистава театру «Дебют» «Напередодні темряви» (за творами Бертольда Брехта).

Заходи організовує Всеукраїнський єврейський благодійний фонд «Хасед-Ар’є» та Лобо Бней Брит «Леополіс» ім. Е. Домбергера.

«Відзначення цієї сумної дати – наша мізерна данина пам’яті 6 мільйонів безвинно загиблих в полум’ї Голокосту. В цей день в різних країнах світу проводять жалобні мітинги біля меморіалів, зустрічі з врятованими та рятівниками, організовують тематичні виставки, перегляди фільмів, вистав, поетичні вечори. Мета цих заходів – показати історію без прикрас», – зазначають організатори.

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