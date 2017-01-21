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Престижний американський виш відкрив стипендійну програму для українців

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Стенфордський університет відкрив стипендійну програму для громадян України під назвою Ukrainian Emerging Leaders Program.

Про це йдеться на офіційній сторінці університету.

Програма стипендій для України розрахована на 10-місячний курс лекцій університету та передбачає трьох відібраних попередньо кандидатів, яким платитимуть 70 тисяч доларів стипендії.

Крім того стипендіатам покриватимуть всі витрати на візу, медичне страхування, переїзд та поїздки їхніх родичів з та в Україну.

Ukrainian Emerging Leaders Program відкрита для людей, які активно працюють у сфері політики, юриспруденції, для підприємців та для лідерів організацій, спрямованих на діяльність для суспільства.

Згідно з вимогами, кандидати повинні:

  1. мати українське громадянство, проживати в Україні, та планувати повернутися в Україну після закінчення програми.
  2. бути не молодше 28 років на момент початку програми.
  3. продемонструвати професійні та особисті досягнення у сфері своєї діяльності.
  4. володіти розмовною та письмовою англійською мовою.
  5. мати ступінь бакалавра.

Подати заявку на участь у стипендійній програмі можна до 15 лютого 2017 року.

Як зазначається, університет оголосить результати відбору у квітні 2017. Безпосереднє навчання розпочнеться з вересня.

Джерело: Громадське

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