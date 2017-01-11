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Протягом минулого року на Львівщині провели понад 1300 рейдів з охорони лісу

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Упродовж 2016 року вісімнадцять рейдових бригад лісогосподарських підприємств провели 1378 рейдів з охорони лісу та державного мисливського фонду. В результаті проведеної роботи складено 370 протоколів на лісопорушників. Про це повідомили у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, передає кореспондент Львівського порталу.

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За словами начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолія Дейнеки, загальна сума штрафів склала 33,9 тис грн, сума завданої шкоди становить 1856,4 тис грн. Зокрема, за незаконну рубку складено 245 протоколів (сума штрафів – 20,4 тис грн, сума завданої шкоди становить 1854,9 тис грн); за порушення правил полювання 23 протоколи (сума штрафів – 8,3 тис грн, сума завданої шкоди становить 1,5 тис грн); за засмічення лісів відходами 13 протоколів (сума штрафів –3,0 тис грн); за порушення вимог пожежної безпеки в лісах 89 протоколів (сума штрафів –2,2 тис грн).

Фото: PMG.ua

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