Волонтери у Львівській облраді закликають депутатів допомогти пораненим бійцям

Сьогодні, 27 грудня, волонтери влаштували у Львівській обласній раді акцію «Дрогобич допомагає війську» і розпочали збір коштів для лікування поранених Героїв АТО. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Власне у холі сесійної зали, де наразі проводиться пленарне засідання, волонтери влаштували акцію зі збору пожертвувань для поранених воїнів. Тут продають різні смаколики від господинь, можна частуватись чаєм та кавою. Також виставлені на продаж ікони Левка Скопа та Тетяни Думан і розміщені скриньки для пожертв. Окрім цього, тут відбудеться невеличкий концерт, який дасть воїн Максим Перев’язко.

«Сюди прийшли учасники різних волонтерських груп. Ми вирішили приїхати до Львівської обласної ради із концертом, іконами, домашніми смаколиками, ялинковими прикрасами із логотипами добровольчих батальйонів, щоби депутати допомогли пораненим солдатам», – розповіла координатор волонтерської групи «Дрогобич-Захід» Марія Головкевич.

Так, зібрані гроші підуть на лікування воїна-нацгвардійця, який був поранений у Попасній, Володимира Струка та воїна-ОУНівця Олександра Харіна, який вже майже два роки перебуває у госпіталі. Також волонтери хочуть допомогти сироті Сашку Демиденку.

«Дуже надіємося на депутатів Львівської облради, бо таку акцію ми вже проводили у Дрогобицькій міській та районних радах. Окрім цього, на лікування хлопців збираємо гроші і в церквах», – наголосила Марія Головкевич.