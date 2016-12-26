В одному зі скверів Львова відкрився різдвяний ярмарок «Добрі традиції Галичини»

У неділю, 25 грудня, у сквері біля Львівської облдержадміністрації відбулось відкриття Різдвяного ярмарку. Мешканцям та гостям міста презентували святкову програму у стилі українських традиції. Про це повідомила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Христина Береговська, передає Львівський портал.

У відкритті взяли участь перший заступник голови облдержадміністрації Ростислав Замлинський, директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Христина Береговська, а також народні колективи Пустомитівського району зі святковою програмою «Різдвяна феєрія».

«Різдвяний ярмарок – це місце зустрічі мешканців та гостей міста, які мають змогу послухати колядки, побачити вертепи просто неба, різноманітні народні забави такі як «Маланка», «Водіння Кози. Також гості мають можливість просто зануритись у святкову теплу атмосферу і оглянути панораму найкращих сувенірів і різдвяних смаколиків…», – розповідає Христина Береговська.

Також тут можна буде посмакувати різноманітними стравами української кухні, придбати подарунки для близьких і друзів.

Фото: ЛОДА