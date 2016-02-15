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Українцям пропонують безкоштовно вивчати польську і німецьку мови онлайн

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Польсько-український портал «Порт Європа» запрошує всіх бажаючих записатися на безкоштовні онлайн-курси польської та німецької мов. Курс польської пройшло вже понад 60 тисяч українців, багато з них зараз успішно навчаються або працюють у Польщі, передає Львівський портал.

polska flaga

Курси складаються з кільканадцяти уроків, які автоматично, кожні 3-5 днів відправляються підписникам, які підтвердили реєстрацію. Автоматизація цього процесу і є причиною, чому курси можуть бути безкоштовними.

«Ідея цих курсів тісно пов’язана з Євромайданом. Коли в жовтні і листопаді 2013 вирішувалася доля євроінтеграції України, в мене виникла ідея створити щось, що на практичному рівні допоможе звичайним українцям євроінтегруватися. Живучи в Польщі я бачив, наскільки проблемним буває мовний бар’єр і як сильно незнання мови обмежує можливості українців, які хотіли б навчатися, працювати чи просто подорожувати Європою. Саме в таких обставинах я створив курс польської для українців, а його запуск якраз збігся з початком революції. Ще до того на нашому порталі ми запустили безкоштовний інтернет-курс української мови для поляків, який ґрунтується на подібному принципі, адже наша мета – польсько-українське зближення та європейська Україна», – говорить автор безкоштовного курсу Якуб Логінов.

Згодом на порталу з’явився і безкоштовний е-курс німецької мови. Його створила Інга Павлова – українка родом із Києва, котра перебралася жити в Краків.

На курси можна записатися за адресами:

Курс польської – www.porteuropa.eu/ua/polskamowa

Курс німецької – http://porteuropa.eu/ua/austria/ekonomika-i-suspilstvo/2299-kurs-nimeckoji-mowy

На безкоштовний е-курс польської мови записалося вже понад 60 тисяч осіб з України, але також із Білорусі, на курс німецької – понад 3000. На польській версії порталу з 2011 року функціонує також безкоштовний курс української мови для поляків, доступний за адресою: www.porteuropa.eu/ukrainski Українську мову вивчило за допомогою цього курсу вже 12 тисяч поляків.

Фото: porteuropa.eu

Коментарі

  1. Я вчилася на польське громадянство у цій компанії: https://www.imclasses.com/. Закінчила та отримала Державний сертифікат зі знання польської мови як іноземної на рівень В1. Дуже раджу. Добра школа-якісне навчання

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  2. А чому б так не запровадити курс англійської мови? до повного комплекту 🙂

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    2. тому що до Англії та США наших гастарбайтерів не пустять. Туди вже пів Польщі поїхало

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