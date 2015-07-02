Топ-7 озер на Львівщині, де можна гарно відпочити. Рейтинг Львівського порталу

У Львові теплі дні влітку можна порахувати на пальцях руки, тому мешканці намагаються вчепитися за шанс та провести незабутній вікенд на природі. Одразу ж постає питання: куди їхати? Якщо за вікном +35, то усі намагаються вибратись з душного та запорошеного міста ближче до водойм.

На території Львівщини близько 30 озер, втім більшість з них облаштовані під риболовлю або використовуються як промислові об’єкти. А число тих водойм, де можна відпочити та безпечно покупатися, значно менше. Львівський портал відібрав 7 популярних та доступних для відпочинку львів’ян озер, куди можна втекти у спекотний день.

«Байкал»

Озеро “Байкал”, також відоме як “Задорожнє” (від назви залізничної станції, біля якої розташоване), утворилось внаслідок затоплення Дроговижського кар’єру у 1974-му році.

Розташоване озеро біля села Дрогових, Миколаївського району. Воно досить велике, тому довкола приватизували ділянки під пляжі та відпочинкові зони.

Оскільки водойма була утворена на місці піщаного кар’єру, то в декількох метрах від берега різко починається велика глибина.

Для любителів екстриму на пляжах пропонують катання на «банані», «таблетці», а для поціновувачів менш активного відпочинку – оренду катамарану. Також біля озера можна зняти хатинку для ночівлі. Особливих зручностей відпочивальникам не пропонують, втім буде де покласти речі та поспати.

Як добратись?

Машиною до озера «Байкал» їхати зі Львова близько півгодини: рухатись треба в сторону Стрия по трасі Київ – Чоп, повернути в село Дроговиж, далі прямо, перед залізничним переїздом звернути направо і вже рухатись безпосередньо до озера.

Також до «Байкалу» можна доїхати на електричках, перша з яких відправляється зі Львова о 8.50 год. Зі станції «Задорожня» останній поїзд відходить о 21.36.

Ціни:

Вхід на пляж буде коштувати 10-15 грн.

Хатинка на території озера – 200-300 грн. за добу.

Водні розваги – по-різному на кожному пляжі.

Недоліки:

Через небезпечну глибину, буйки на озері знаходяться досить близько до берега, тому місця, щоб покупатись у спекотний день може вистачити не всім.

Окрім того, у найближчий магазин доведеться немало пройтись чи проїхати.

«Озерний край»

База відпочинку «Озерний край» знаходиться у Пустомитах, в 12 км від Львова. На території відпочинкового комплексу є декілька невеликих озер для риболовлі та одне для купання, відпочинку. Це озеро – досить невелике, тому у спекотні дні не завжди вдасться вдосталь поплавати. Така ж ситуація і з піщаним пляжем біля водойми: у вихідні займати «вигідні» місця варто заздалегідь.

Окрім відпочинку на свіжому повітрі, «Озерний край» пропонує обіди в ресторані (ціни вище середніх), ночівлю в готелі, влаштування бенкетів та конференцій.

Як добратись?

«Озерний край» розташований дуже близько від залізничної станції Пустомити на вул. Ставковій, 60. Найкращий спосіб доїхати до озер – сісти на електричку Стрийського або Лавочного напрямку. Окрім того, до Пустомитів зі Львова їздять маршрутки: №116 – щопівгодини їде з проспекту Червоної Калини, №141 – кожні 10 хвилин відправляється з Приміського вокзалу. Їхати автобусом доведеться приблизно годину, а потім ще немало йти пішки, тоді як на машині дібратися «Озерного краю» зі Львова можна за 20-30 хвилин.

Ціни:

Вхід на пляж у будні дні дорослим обійдеться в 15 грн, дітям – 10 грн, у вихідні та святкові дні – 25грн. та 15 грн. відповідно.

Недоліки:

Відвідувачі часто скаржаться на неприємне дно в озері, а також на невеликі розміри самої водойми.

«Озеро Винниківське»

Озеро у Винниках штучно створили у 50-х роках минулого століття, як рекреаційну зону, тоді ж і з’явилися перші пляжі. У радянські часи водойму називали Комсомольським озером, тому від представників старшого покоління ще досі можна почути: «були ми на вихідних на Комсомольському». У 2002 році міська рада надала дозвіл на приватизацію території озера, його загородили та завезли пісок.

Озеро у Винниках самоочищується за рахунок того, що є протічним. Однак, через недбале ставлення відпочивальників та персоналу, у воді можна натрапити на пластикову пляшку, пакет чи недопалок.

Наразі на території «Озера Винниківського» є два пляжі з кабінками для переодягання та туалетами. Також біля пляжів розташовані «забігайлівки» з фаст-фудом та магазинчики, де можна купити щось перекусити.

На озері можна орендувати катамаран або човен. За окрему ціну можна також влаштуватись на лежаку або зарезервувати альтанку.

Як добратись?

Дістатись Винників можна на власному авто – це займе 15-20 хвилин, або маршрутками. З площі Різні щоденно кожні 30-60 хв. їздить автобус №5А, з Залізничного вокзалу – маршрутка №29 з інтервалом 10-15 хв, на площі Митній можна сісти на маршрутку №36, що ходить кожні 10 хв. (кінцева цієї маршрутки – поблизу храму святих Ольги та Єлизавети, на площі Кропивницького). А від “King Cross Leopolis” через Сихів до Винників їздить автобус №40.

Від зупинки «Озеро Винниківське» до самого відпочинкового комплексу треба спускатись ще приблизно 200 метрів пішки.

Ціни:

Вхід на пляж – 15 грн. з людини.

Оренда альтанки – 100-200 грн.

Недоліки:

Через велику популярність цього озера у спекотну погоду не завжди вдається комфортно розміститись. Також відвідувачі скаржаться на шум, гучну музику з колонок. Окрім того, великою бідою для відпочивальників є туалети, які не мінялись ще з часів СРСР, а така антисанітарія може призвести до небажаних наслідків у місці великого скупчення людей.

А нещодавно Держсанепідслужба Львівщини заявила, що у Винниківському озері «водиться» кишкова паличка. Тому плавати у водоймі – ризик для власного здоров’я.

Озеро «Муроване»

Озеро «Муроване» знаходиться в 9 км від Львова, недалеко від Галицького перехрестя. Пляж біля водойми – піщаний, глибина невелика. Окрім відпочинку на пляжі відвідувачі можуть орендувати мангал (без дрів) та альтанку.

Неподалік від території озера є невеликий магазин з продуктами, втім краще брати харчі з собою.

Як добратись?

Дорога від Галицького перехрестя до озера в с. Мурованому на власному транспорті займе не більше 10 хвилин. Також можна доїхати до місця відпочинку на маршрутках: №114, що їздить від ринку «Південний» з інтервалом 10-15 хв та №9, що їде через перехрестя Стрийська–Наукова (кінцева маршрутки на вул. Михайла Максимовича). Щоб потрапити якнайближче до озера, треба вийти на зупинці ТЕЦ-2.

Ціни:

Вхід на пляж коштує 10 грн. з людини.

Оренда альтанки з мангалом – 250 грн.

Недоліки:

До найближчого магазину чи закладу харчування треба немало пройти. Також у дні, коли біля озера відпочиває велика кількість людей, вода швидко забруднюється.

«Мала (Львівська) Швейцарія»

Спортивно-оздоровча база з красивою та багатообіцяючою назвою «Мала Швейцарія» розташована недалеко від кільцевої дороги в напрямку Києва у с. Давидів. На території є невеликий піщаний пляж, а далі – трава. Через озеро перекинутий міст, де люблять фотографувати краєвиди відвідувачі.

Вода у водоймі мутна та зеленкувата, втім, за висновками санепідемстанції, цілком пригодна для купання.

Дітям у «Львівській Швейцарії» має сподобатись: окрім відведеного «жабника», на території бази є майданчик з розвагами.

Серед додаткових послуг відпочинкового комплексу – оренда альтанок з мангалами та прокат човнів. Ті, кому не вистачило одного дня, аби намилуватись краєвидами «Швейцарії» можуть залишитись на декілька днів у готелі біля озера.

Як добратися?

До «Малої Швейцарії» найкраще добиратися машиною: дорога займе не більше 15 хвилин. Єдина маршрутка, яка може довезти зі Львова у с. Давидів – №160. Автобус від’їжджає з вул. Шота Руставелі щопівгодини.

Ціни:

За вхід на пляж у травні просять 20 грн., тоді як в «сезон», у червні-серпні, з вас візьмуть вже 40 грн. Для дітей від 7-ми років вхід коштує 5 чи 10 грн., відповідно до сезону.

Оренда альтанок коштує від 180 до 345 грн., а за місце для автомобіля доведеться викласти 50 грн. за добу.

Недоліки:

Якщо їхати до «Малої Швейцарії» маршруткою, то від зупинки доведеться чимчикувати пішки майже 2 км.

«Брюховецьке» озеро

Озеро в смт. Брюховичі – одне з найпопулярніших серед любителів відпочити «дешево та сердито». На території невеличкого та неглибокого (до 2 м) озера фактично немає піщаного пляжу, зате можна розлягтися на траві.

Серед зручностей, які можна орендувати – шезлонги з парасольками та альтанки. Влітку біля озера працює бар, де можна випити пива чи купити морозиво. Та, щоб нормально пообідати, доведеться довго йти у найближче кафе.

Як добратися?

Озеро розташоване за адресою: смт. Брюховичі, вул. Мала Курортна. На машині з центру Львова туди їхати не довше 20 хв. З громадським транспортом тут теж не виникне великих труднощів: щопівгодини на пл. Святого Теодора можна сісти на маршрутку №8 або №22, від церкви Анни – на №144. Виходити з транспорту треба біля «Колиби», а потім повернути ліворуч за вказівником.

Ціни:

За вхід на територію озера цьогоріч доведеться заплатити 15 грн.

Недоліки:

Не усі відпочивальники полюбляють відпочивати на траві. Окрім того, тут немає такого поняття, як активний відпочинок: ні тобі катамаранів, ні човнів тощо.

«Бухта Вікінгів»

Готельно-відпочинковий комплекс «Бухта Вікінгів» – це не лише готель для туристів та ресторан для святкувань весіль. На території бази, яка заходиться в 12 км від Львова, є також три озера – біля найбільшого з них облаштований піщаний пляж, є пірс, душ та туалет.

В оренду тут дають альтанки з мангалами, є чимало розваг для дітей. Дорослі, які люблять відпочинок поєднувати зі спортом, тут також будуть задіяні. Для них обладнали спортивні майданчики для міні футболу, волейболу, баскетболу та бадмінтону.

Щоб пообідати, доведеться йти у ресторан, де постійно проводяться святкування. Тому аби не витрачати свій час, краще брати харчі з собою.

Як добратися?

«Бухта Вікінгів» розташована біля Львова, в 12 км в напрямку Бібрки. Якщо ви не хочете йти 9 км пішки від зупинки маршрутки, то єдиний спосіб доїхати до озера – на авто.

Ціни:

Перебування на пляжі коштуватиме 50 грн. з особи.

Ціна за оренду альтанки з мангалом коливається від 200 до 450 грн.

Прокат катамарану чи човна – 120 грн. за годину.

Користування дитячим майданчиком – безкоштовне.

Недоліки:

Якщо не мати власного авто, то добратися до «Бухти Вікінгів» дуже незручно – доведеться їхати до с. Давидова, а потім брати таксі. Окрім того, через постійні святкування різних подій, на території бази практично не буває тихо і спокійно.