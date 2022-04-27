В росії відібрали право проводити чемпіонат світу з хокею

Андрій Котенський

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Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила Росію права проводити чемпіонат світу-2023 в елітному дивізіоні. Про це повідомляє пресслужба організації, повідомляє Суспільне.

Змагання в Росії мали б відбутись із 5 до 21 травня 2023 року в Санкт-Петербурзі. Нове місце проведення світової першості буде обрано під час щорічного конгресу IIHF. Він відбудеться у фінському Тампере під час заключного тижня чемпіонату світу-2022, тобто з 23 до 29 травня.

Своє рішення про скасування змагань у РФ в IIHF пояснили «занепокоєнням» через потенційно небезпечне пересування гравців і офіційних осіб як з, так і всередині Росії.

До слова, це вже другий чемпіонат світу з хокею, який втратила Російська Федерація після розв’язання повномасштабної війни на території України. До цього в Росії відібрали право проводити молодіжну світову першість, що мала б відбутись так само у 2023 році. Містами-господарями повинні були стати Омськ та Новосибірськ.

Як відомо, наприкінці лютого IIHF відсторонила Росію та Білорусь від участі в змаганнях під своєму егідою. Це стосувалось російських і білоруських збірних в усіх вікових категоріях.

Також російські та білоруські клуби втратили можливість виступати в клубних турнірах, що проводить Міжнародна федерація хокею. Зокрема, у хокейній Лізі чемпіонів.

Через відсторонення Росія та Білорусь пропустять як мінімум усі чемпіонати світу у 2022 році. Водночас збірна України вперше за три роки зіграє на світовій першості в дивізіоні ІВ.

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