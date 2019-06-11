«Шахтар» залишився без головного тренера

Анастасія Мельник

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Португальський тренер Паулу Фонсека покидає донецький футбольний клуб «Шахтар». Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

 

Очоливши «гірників» 1 червня 2016 року, Паулу за 3 сезони став одним із найуспішніших тренерів в історії клубу. З командою він зробив три «золотих дублі» та повернув «Шахтарю» абсолютне лідерство в українському футболі. За ці роки «оранжево-чорні» виграли 3 чемпіонські титули, три рази завойовували Кубок України і стали володарями Суперкубка України.

Символічно, що Паулу йде непереможеним: разом із ним «Шахтар» виграв усі кубкові зустрічі та протягом 29 матчів не поступався в чемпіонаті. Усього під керівництвом Фонсеки команда провела 139 поєдинків, у яких здобула 103 перемоги.

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