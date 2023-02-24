За добу ЗСУ відбили близько 100 атак рашистів

Російська Федерація вже рік продовжує повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зараз зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби ЗСУ відбили близько 100 атак ворога на цих напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 24 лютого.

Також за добу російські окупанти завдали 10 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цих злочинних дій постраждали цивільні об’єкти на Харківщині та Херсонщині. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Рашисти з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти Сеньківка, Єліне, Медведівка, Леонівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Рижівка, Іскрисківщина, Волфине, Олексіївка, Водолаги, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також ще понад 22 райони населених пунктів на Харківщині.

Зокрема, серед них були Червоної Зорі, Ветеринарного, Стрілечої, Лук’янців, Вовчанських Хуторів, Землянок, Устинівки, Бологівки та Красного Першого. Також агресор завдав удару силами армійської авіації поблизу Дворічної та Огірцевого.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Діброва, Білогорівка, Федорівка та Роздолівка.

Обстріляв більше 20 районів населених пунктів, зокрема, Гряниківки, Синьківки, Куп’янська та Табаївки Харківської області; Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Ямполя, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині та Григорівки, Спірного, Берестового, Роздолівки та Федорівки Донецької області. Завдав авіаударів неподалік Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині.

Також постраждали Спірне та Сакко і Ванцетті Донецької області. На напрямку окупанти застосували 6 баражуючих боєприпасів типу «Ланцет».

На Бахмутському напрямку окупанти провели декілька безуспішних наступальних дій в районах населених пунктів Берхівка, Бахмут, Залізнянське, Іванівське, Часів Яр, Диліївка та Василівка. Під обстрілами опинились більше 20 населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Берхівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Іванопілля та Красногорівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках відзначено безуспішні наступальні дії ворога поблизу населених Водяне, Невельське, Новомихайлівка і Пречистівка. Під артилерійські обстріли потрапили близько 25 населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівка, Авдіївка, Бердичі, Орлівка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Кам’янське, Лук’янівське, Степногріськ та Павлівське Запорізької області, а також Марганець, Червоногригорівка та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від артилерії російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Одрадокам’янка, Миколаївка, Кринки, Новотягинка, Херсон та Зимівник Херсонської області. А загалом рашисти гатили по районах понад 30 населених пунктів.

Аби поповнювати масштабні втрати в живій силі, Росія продовжує приховану мобілізацію. Зокрема, в регіонах Кавказу триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку. Мобілізації підлягають всі чоловіки незалежно від стану здоров’я та бажання воювати проти України. Значна частина мобілізованих – це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув’язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України.

«В деяких районах тимчасово окупованих територій Луганської області мобільні оператори відключили доступ до мережі інтернет, щоб перешкоджати передачі даних про дії російських окупаційних військ та боротися з патріотично налаштованим до України населенням. Відключення інтернету має відбутися на всіх тимчасово окупованих територіях Луганщини», – кажуть у Генштабі.

Українська авіація за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад паливно-мастильних матеріалів та один інший важливий об’єкт ворога.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.