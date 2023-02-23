Значна частина «союзних військ» РФ і Білорусі вже в Україні, – Генштаб

Значна частина військ і техніки так званої «Союзної держави», яка досі перебувала в Білорусі, вже воює в Україні. Хоч на білоруській території продовжуються військові навчання, наявного угруповання є недостатньо для наступу на Україну. Про це під час брифінгу 23 лютого повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

«На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка ЗС РФ. Значна частина сил і засобів, що перебувала тут як союзні сили, вже переміщена на територію України для бойових дій. На заміну надходять нові підрозділи. Але слід зазначити, що кількість особового складу, озброєння та військової техніки так званої «Союзної держави» зараз є недостатньою для формування ударних угруповань та проведення наступу з території Білорусі на Україну. Але нагнітання ситуації щодо цього продовжується, створюється суспільне напруження», – сказав він.

Олексій Громов зауважив, що в Білорусі зараз формують нові підрозділи російських військ або доукомплектовують ті, які понесли значні втрати. Військовослужбовці проходять бойове злагодження та відновлюють боєздатність.

Крім того, режим самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка, на думку бригадного генерала, продовжить ремонтувати техніку РФ, постачати їй боєприпаси, відновлювати боєздатність російських військ.

Прокоментував Олексій Громов також і введення у Білорусі смертної кари за державну зраду.

«Так, Палата представників Білорусі у другому читанні схвалила законопроєкт про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників держвлади. Не виключено, що саме таким чином здійснюватимуть тиск на силовий блок, якщо Лукашенко прийме рішення брати безпосередню участь у війні проти України», – зауважив український військовий.

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