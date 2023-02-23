В Україні зросла кількість поранених росіянами дітей

Станом на ранок четверга, 23 лютого, російські військові вбили 461 дитину в Україні, ще щонайменше 927 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 445, Харківській – 272, Київській – 123, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Херсонській – 90, Запорізькій – 84, Дніпропетровській – 64.

21 лютого внаслідок обстрілу ворогом Херсона поранено 16-річну дівчину.

За даними правоохоронців, щонайменше 3 126 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 337 з них зруйновані повністю.