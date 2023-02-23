ОСТАННІ НОВИНИ

Українська фристайлістка здобула ще одну нагороду чемпіонату світу

Андрій Котенський

|

Україна здобула другу нагороду на чемпіонаті світу з фристайлу, що проходить у грузинському Бакуріані. Анастасія Новосад до бронзи, здобутої у складі команди, додала сьогодні медаль такого ж ґатунку в особистих змаганнях з лижної акробатики, повідомляє НОК України.

Відзначимо, що це четверта нагорода в історії українського фристайлу на Чемпіонатах світу.

Ані складні погодні умови, ані неодноразове перенесення старту, ані пов’язане з цим скорочення формату турніру не збили бойовий настрій і концентрацію 29-річної фристайлістки з Рівного.

Вихованка Енвера Аблаєва та Галини Досової з другим результатом вийшла у суперфінал і там, зробивши ставку на якісне виконання подвійного сальто з двома гвинтами, підтвердила клас третім місцем з сумою балів 82,84. Більше вдалося набрати лише китаянці Кун Фаньюй (85,30) та австралійці Даніеллі Скотт (83,84).

Відзначимо, що найкращим результатом індивідуальній першості для українських чоловіків стало шосте місце дебютанта ЧС Володимира Кушніра.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як аналітика спрощує життя бізнесу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як аналітика спрощує життя бізнесу

До 24 лютого 2022 року, попри окупацію Криму і Донбасу, українська економіка демонструвала позитивну тенденцію розвитку....

Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

всі статті
Львівський портал