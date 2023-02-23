Українська фристайлістка здобула ще одну нагороду чемпіонату світу

Україна здобула другу нагороду на чемпіонаті світу з фристайлу, що проходить у грузинському Бакуріані. Анастасія Новосад до бронзи, здобутої у складі команди, додала сьогодні медаль такого ж ґатунку в особистих змаганнях з лижної акробатики, повідомляє НОК України.

Відзначимо, що це четверта нагорода в історії українського фристайлу на Чемпіонатах світу.

Ані складні погодні умови, ані неодноразове перенесення старту, ані пов’язане з цим скорочення формату турніру не збили бойовий настрій і концентрацію 29-річної фристайлістки з Рівного.

Вихованка Енвера Аблаєва та Галини Досової з другим результатом вийшла у суперфінал і там, зробивши ставку на якісне виконання подвійного сальто з двома гвинтами, підтвердила клас третім місцем з сумою балів 82,84. Більше вдалося набрати лише китаянці Кун Фаньюй (85,30) та австралійці Даніеллі Скотт (83,84).

Відзначимо, що найкращим результатом індивідуальній першості для українських чоловіків стало шосте місце дебютанта ЧС Володимира Кушніра.

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