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У Львові затримали 23-річного закладчика наркотиків

Анастасія Диняк

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У Львові 23-річний хлопець робив закладки з психотропною речовиною, схожою на солі «PVP». Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, вночі 23 лютого патрульні виявили на вулиці Масарика у Львові молодика, який поводився підозріло, озирався та помітно нервував. Йдеться про 23-річного мешканця Хмельниччини, який тимчасово проживає у Львові.

При поверхневому огляді у хлопця виявили три зіп-пакети із кристалічними речовинами бежевого та білого кольорів, а також 12 готових до розповсюдження згортків, обмотаних ізолентою, з вмістом кристалічної речовини, ззовні схожої на солі «PVP».

Все вилучене скеровано на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Хлопцю загрожує до восьми років за ґратами.

Наразі досудове розслідування триває.

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