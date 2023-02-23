Росія – найбільша загроза НАТО, місце України – в Альянсі, – «Бухарестська дев’ятка»

Лідери «Бухарестської дев’ятки» під час зустрічі у Варшаві в середу підтвердили підтримку євроатлантичних прагнень України та назвали Росію «найбільш значною і прямою загрозою безпеці членів Альянсу». Про це, йдеться у спільній заяві лідерів «Бухарестської дев’ятки». як пише Європейська правда.

«Рік тому Росія зруйнувала мир і безпеку в Європі, намагаючись силою підкорити Україну. Дії Кремля призвели до різкого погіршення безпекового середовища в євроатлантичному регіоні, а також серйозно погіршили безпеку наших партнерів», – підкреслюють очільники країн формату.

У заяві наголошується, що «Росія є найбільш значною і прямою загрозою безпеці членів Альянсу», та водночас вказується на оборонний характер Альянсу.

Лідери «Бухарестської дев’ятки» підтвердили відданість статті 5 Північноатлантичного договору й намірам збільшити «сили й засоби стримування і оборони НАТО і посилити військову присутність Альянсу в наших країнах».

Вони також висловили готовність «продовжувати міжнародний тиск на Росію», засудили “всіх тих, включно з Білоруссю, хто активно сприяє агресивній війні Росії проти України”, і наголосили на підтримці Києва «доти, доки це буде необхідно».

«Майбутнє України – в Європі. Ми твердо підтримуємо євроатлантичні прагнення України», – вказується в спільній заяві.

Також лідери «Бухарестської дев’ятки» висловили готовність підтримувати партнерів НАТО – Молдову, Грузію, Боснію і Герцеговину, а також сприяти якнайшвидшому вступу Швеції та Фінляндії в Альянс.

«Бухарестська дев’ятка» – це міжнародна ініціатива дев’яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія), метою яких є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Альянсу, а також обговорення ключових питань політики безпеки.

Остання зустріч лідерів формату відбулась 22 лютого в межах візиту президента Джо Байдена до Польщі.

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