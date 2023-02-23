Правоохоронці отримають доступ до заявок на перетин кордону в системі «Шлях»

Укртрансбезпека відкриває правоохоронцям доступ до заявок на перетин кордону в системі «ШЛЯХ» аби покращити ефективність боротьби з корупцією, повідомило Міністерство інфраструктури України.

Уже впродовж найближчих 10 днів детективи Державного бюро розслідувань, Служба безпеки України, Національна поліція та інші правоохоронні органи отримають доступ до заявок в системі «ШЛЯХ».

«Це рішення є частиною роботи Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) в рамках боротьби з корупцією через систему «ШЛЯХ» та покращення ефективності співпраці з правоохоронним органами», – переконані в Мінінфраструктури.

До цього Укртрансбезпека надавала інформацію щодо заявок виключно за запитом від правоохоронних органів. Зокрема, з квітня 2022 року Укртрансбезпека отримала та надала інформацію стосовно 218 запитів від правоохоронних органів щодо громадян призовного віку.

За таких умов дані могли оброблятися протягом декількох днів. Відкриття доступу для правоохоронців дозволить обробляти дані за лічені хвилини.

Нагадаємо, з березня 2022 року ліцензовані перевізники, органи влади різних рівнів можуть подати заявки на право перетину державного кордону України через систему «ШЛЯХ». Йдеться про можливість виїзду водіїв вантажівок та волонтерів призовного віку.

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