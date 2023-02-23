Окупанти наймають маріупольців рити окопи за продукти, – Генштаб

На 365 добу війни російські окупанти зосереджені на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих військ немає. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 23 лютого.

Для уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії противник активно веде повітряну розвідку. Але наслідком цього є втрата техніки – наші захисники знищили російські дрони типу «Мерлін» та «Зала».

Протягом доби російські окупанти завдали 9 ракетних ударів, один з яких – по цивільній адміністративній будівлі міста Дворічна на Харківщині, та 28 авіаційних ударів. Здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього постраждали цивільні об’єкти міст Берислав, Зеленівка та Білозерка на Херсонщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Значна загроза завдання подальших ракетних ударів по всій території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги!

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Медведівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Бояро-Лежачі, Рижівка, Водолаги, Басівка і Майське Сумської області, а також 15 районів населених пунктів на Харківщині. Зокрема, Гранова, Красного, Мороховця, Зеленого, Вільчі, Нестерного, Бударок, Колодязного, Дворічної та Западного.

На Куп’янському та Лиманському напрямках агресор провів декілька безуспішних наступальних дій в районах Стельмахівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва та Федорівки.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Берестове Харківської області; Червонопопівка, Невське, Діброва, Серебрянське лісництво та Білогорівка на Луганщині; Григорівка, Спірне, Берестове, Роздолівка та Федорівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині, а також Сакко-Ванцетті Донецької області.

На Бахмутському напрямку рашисти продовжують атакувати позиції наших військ поблизу Іванівського, Диліївки та Бахмута. Під обстрілами опинились 13 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Берхівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області. Окупанти завдали удару силами армійської авіації в районі Васюківки.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ поблизу Кам’янки, Водяного, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки, успіху не мав. Під артилерійські обстріли потрапили райони близько 15 населених пунктів. Серед них були Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Нескучне, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та Вищетарасівка, Добра Надія і Марганець Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку від артилерії окупантів постраждали райони 25 населених пунктів, зокрема Качкарівка, Козацьке, Львове, Іванівка, Микільське, Молодіжне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка та Дніпровське Херсонської області.

Рашисти продовжують зазнавати втрат. Так, у ніч з 21 на 22 лютого до травматологічного центру в Донецьку прибули 6 автомобілів швидкої допомоги з пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

Відомо, що для дітей в окупованому Мелітополі Запорізької області, начебто на «добровільній основі» організовують прийняття присяги «юнармійців» в одній із місцевих шкіл. Також на базі вказаного навчального закладу планують сформувати так званий «всєросійський корпус спасатєлєй».

«Окупанти, спричиняючи гуманітарну кризу в захопленому Маріуполі, схиляють місцеве населення за продовольчі пайки залучатися до обладнання позицій навколо міста. Оплата зазначеної трудової діяльності не визначена. Більшість осіб отримують лише продовольчі набори», – кажуть у Генштабі.

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Наші ракетники і артилеристи уразили 3 райони зосередження живої сили та один інший важливий об’єкт ворога.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.