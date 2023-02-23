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Напрямок Маріуполя для ЗСУ вже не є недосяжним, – речниця Сил оборони півдня

Наталя Дуляба

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Напрямок Маріуполя для українських військові вже не є абсолютно недосяжним. Про це 23 лютого розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

«На цьому етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним», – сказала вона, делікатно відповідаючи на запитання ведучого про останню «бавовну» на окупованих територіях півдня України.

Зазначимо, що у четвер вранці, 23 лютого, в захопленому російськими військами Маріуполі пролунала низка вибухів, про що повідомляв мер Петро Андрющенко, і Маріупольська міськрада.

Загалом пролунало близько чотирьох вибухів, три із них – у районі заводу Ілліча. Після цього окупанти підняли в небо свою авіацію.

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