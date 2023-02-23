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На Запоріжжі партизани допомогли знищити склад боєприпасів росіян

Анастасія Диняк

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На тимчасово окупованій території Запоріжжя партизани передали координати складу боєприпасів росіян українським військовим, які успішно його знищили. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Так, Збройні сили України завдали точний удар по ворожому складу боєприпасів біля одного з тимчасово окупованих населених пунктів на Запоріжжі. Скоригувати удар допомогло місцеве підпілля.

«Вкотре наголошуємо, партизанщина – це не лише акції прямої дії з підриву військової техніки ворога та ліквідації його особового складу. Інформація про розміщення та пресування ворогу. коригування ударів артилерії, ненасильницький спротив – це все те, що може робити кожен і таким чином наближати нашу перемогу. Інформація від нашого підпілля допомогла знищити сотні ворожих цілей і продовжує наближувати нашу перемогу», – наголосили у Центрі спротиву.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українська авіація 22 лютого завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Всього за минулу добу Росія позбулася в Україні ще 790 своїх військових, сім артилерійських систем, 24 броньованих машин і 16 танків

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