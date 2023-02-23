ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині чоловік обікрав та вбив пенсіонеру, щоб відсвяткувати день народження доньки

Анастасія Диняк

|

14 років за ґратами проведе чоловік, який вбив пенсіонерку у власному будинку, після чого обікрав її. Гроші він витратив на святкування дня народження доньки. Про це повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, прокурори у суді довели, що 26-річний чоловік під приводом купівлі алкоголю зайшов до помешкання самотньої пенсіонерки в одному із сіл Львівщини. Чоловік напав на стареньку та вдарив її кулаком в голову.

Жінка втратила свідомість, після чого нападник запхав їй до рота кухонний рушник, перекривши потерпілій доступ повітря, внаслідок чого пенсіонерка померла на місці.

Зловмисник обшукав помешкання, знайшов і викрав понад 13,5 тисяч гривень, а також алкоголь. Одразу після скоєного він пішов до цивільної дружини, якій віддав частину грошей та спиртне для святкування дня народження доньки, решту коштів він витратив на продукти для свята.

Окрім цього, під час обшуку за місцем тимчасового проживання засудженого виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс.

Чоловіка визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, розбої та зберіганні наркотиків без мети збуту (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 309 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок суду набув законної сили.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як аналітика спрощує життя бізнесу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як аналітика спрощує життя бізнесу

До 24 лютого 2022 року, попри окупацію Криму і Донбасу, українська економіка демонструвала позитивну тенденцію розвитку....

Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

всі статті
Львівський портал