На Львівщині чоловік обікрав та вбив пенсіонеру, щоб відсвяткувати день народження доньки

14 років за ґратами проведе чоловік, який вбив пенсіонерку у власному будинку, після чого обікрав її. Гроші він витратив на святкування дня народження доньки. Про це повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, прокурори у суді довели, що 26-річний чоловік під приводом купівлі алкоголю зайшов до помешкання самотньої пенсіонерки в одному із сіл Львівщини. Чоловік напав на стареньку та вдарив її кулаком в голову.

Жінка втратила свідомість, після чого нападник запхав їй до рота кухонний рушник, перекривши потерпілій доступ повітря, внаслідок чого пенсіонерка померла на місці.

Зловмисник обшукав помешкання, знайшов і викрав понад 13,5 тисяч гривень, а також алкоголь. Одразу після скоєного він пішов до цивільної дружини, якій віддав частину грошей та спиртне для святкування дня народження доньки, решту коштів він витратив на продукти для свята.

Окрім цього, під час обшуку за місцем тимчасового проживання засудженого виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс.

Чоловіка визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, розбої та зберіганні наркотиків без мети збуту (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 309 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок суду набув законної сили.