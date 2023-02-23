Київський блогер привласнював донати для ЗСУ

Правоохоронці затримали київського блогера, який привласнив понад 300 тисяч гривень, які збирали на потреби українських військових. Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції.

Так, за даними правоохоронців, 24-річний киянин розміщував власні відео розважального характеру, а також вів прямі трансляції на різних каналах та інтернет-платформах, за що глядачі сплачували кошти. Зокрема на популярному сайті, створеному для збору коштів для ЗСУ.

Для того щоб у подальшому вивести гроші на власні рахунки, хлопець користувався сайтом, який забирав певний відсоток від заробітку на потреби Збройних Сил України. Блогер отримав несанкціонований доступ до віртуального гаманця та почав систематично виводити кошти, зібрані громадянами з усього світу на потреби української армії, на власний рахунок. Йому вдалося привласнити майже 340 000 гривень, які призначались на потреби військових.

Шахраю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до восьми років за ґратами.