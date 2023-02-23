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Енергосистема працює без обмежень, – Міненерго

Анастасія Диняк

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У четвер, 23 лютого, енергосистема працюватиме без обмежень для споживачів, попри збільшення споживання. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, незважаючи на збільшення обсягів споживання у зв’язку з похолоданням, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв.

У відомстві додали, що 22 лютого внаслідок постійних ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській і Запорізькій областях.

Водночас на Донеччині електропостачання відновили майже 18 тисячам абонентів.

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