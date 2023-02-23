Боріс Джонсон хоче стати генсеком НАТО

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що планує подати свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО. Про це він 23 лютого сказав в ефірі українського національного телемарафону.

«Очолити НАТО? Чудова думка. Знаєте, якраз дуже вдала. Хочу наголосити, шановні друзі, що такий задум у мене є, і хай ніхто не забуває, що такий кандидат (на посаду генерального секретаря НАТО, – ред.) у резерві є. Цього разу, я думаю, мені поталанить», – сказав Боріс Джонсон, відповідаючи на запитання ведучої.

Він згадав, що колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі пропонував призначити наступним генсеком НАТО представника Європейського Союзу, однак наголосив, що не згідний з цим.

«Я з ним цілком не погоджуюсь. Думаю, що є інші кандидати поза межами Європейського Союзу. Не конче то має бути ЄС. Я себе, звісно, розглядаю як кандидата. Це добра і важлива посада», – додав британський політик.

Джонсон наголосив, що НАТО наразі «сильний як ніколи» і «жвавий і винахідливий», до нього незабаром приєднаються нові члени – Швеція та Фінляндія.

«І ми бачимо цілком ясно, що українське членство – це перспектива. Це має статись, це очевидно. Путін розвінчав усі аргументи проти вступу України в НАТО. Тепер їх немає», – підсумував він.

Нагадаємо, після відставки Боріса Джонсона з посади прем’єр-міністра Великої Британії західні ЗМІ вже писали, що він може стати новим генсеком НАТО.

Як відомо, термін повноважень Єнса Столтенберга, який очолює НАТО з 2014 року, мав завершитися восени 2022-го, але на тлі російської агресії проти України його продовжили ще на рік, тобто до вересня 2023 року.

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