Зеленський привітав військових випускників у Львові та Одесі

Президент України Володимир Зеленський звернувся до випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів) та Військової академії (Одеса), які сьогодні випустили декілька сотень нових офіцерів.

За словами Президента України, деякі новоспечені лейтенанти очолять нові штурмові бригади, які сьогодні формуються в Україні.

«Панове офіцери! Уже скоро ви вирушаєте в діючу армію, в наші Сили оборони. Ви поповните колективи бойових бригад – механізованих і мотопіхотних, танкових і артилерійських, десантно-штурмових і гірсько-штурмових, штурмових та морської піхоти, а також військових частин спеціального призначення. Дехто з вас очолить підрозділи у нових штурмових бригадах, які лише формуються. Завжди і всюди – будьте хоробрими і бережіть своїх солдатів. Завжди і всюди – дбайте про честь своїх підрозділів, вірте в себе і вірте в Україну! Будьте достойними героїзму всіх тих, хто вже проявив себе в боях за Україну та українців! Будьте достойними нашої перемоги. Перемога України – буде. Слава випускникам військових академій України! Слава нашим Збройним Силам! Слава всім Силам оборони і безпеки України! Слава Україні!”, – повідомив Володимир Зеленський.

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