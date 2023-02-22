Затримали організаторів псевдореферендуму на Херсонщині

СБУ затримала організаторів псевдореферендуму на Херсонщині, які погрожували катівнями за відмову «голосувати». Про це повдіомили в пресслужбі СБУ.

У ході стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонської області затримано ще чотирьох організаторів російського псевдореферендуму з «приєднання» регіону до рф. Ними виявились місцеві жителі, які на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішли на співпрацю з ворогом і увійшли до лав місцевих окупаційних адміністрацій.

Там їх призначили до складу створених загарбниками «дільничних виборчих комісій», де їхнім завданням було фабрикувати результати фейкового плебісциту.

«Для цього колаборанти у супроводі озброєних рашистів обходили помешкання місцевих жителів та вимагали надати персональні дані. Потім людей змушували прийти на «виборчі дільниці» і «проголосувати» на користь кремля. У разі відмови – застосовували психологічний тиск та погрожували насильством, а також ув’язненням до російських катівень», – йдеться в повідомленні.

Після звільнення частини регіону зловмисники намагались «загубитися» серед жителів громад і таким чином спробувати уникнути правосуддя. Однак, їм це не вдалося. Співробітники Служби безпеки встановили місцезнаходження кожного з фігурантів і затримали їх.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Херсонської та Вінницької областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

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