Залужний призначив Луценка командиром взводу ударних дронів

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив ексголову Генпрокуратури України Юрія Луценка командиром взводу ударних дронів. Про це повідомила речниця Луценка Лариса Сарган.

«Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів…», – повідомила Лариса Сарган.

Також стало відомо, що 6 лютого Луценку присвоєно звання капітана.

За даними Української правди, Луценко зустрів повномаштабне вторгнення терористичної Росії в Україну у теробороні Києва, пізніше служив у Миколаєві та на Херсонському напрямку. Вже більше трьох місяців служить у Бахмуті і Соледарі.

Як відомо, Юрій Луценко обіймав посаду генерального прокурора України з 2016 до 2019 року.

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