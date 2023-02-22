Вже 10 країн бойкотує чемпіонат світу з боксу через допуск туди рашистських атлетів

Збірна України з боксу не виступатиме на чемпіонатах світу серед жінок та чоловіків у 2023 році. Про таке рішення в інтерв’ю Суспільне Спорт повідомив віцепрезидент федерації боксу Олег Ільченко.

Причина бойкоту – допуск до змагань атлетів з Росії та Білорусі, які матимуть змогу виступати на турнірах під своїм прапором. Відповідне рішення IBA ухвалила ще в жовтні 2022 року, коли зняла заборону на участь в змаганнях боксерам з цих країн.

«Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів – це Росія та Білорусь», – заявив Олег Ільченко.

Таким чином, Україна приєднується до низки країн, які уже оголосили про своє рішення бойкотувати чемпіонат світу. Бойкот турнірів вже висловили федерації боксу дев’яти країн світу: США, Польщі, Швейцарії, Нідерландів, Великої Британії, Ірландії, Чехії, Швеції та Канади.

Також віцепрезидент федерації боксу України заявив, що збірна бойкотуватиме Олімпіаду-2024, якщо там будуть виступати боксери з Росії чи Білорусі. Основним турніром для збірної України з боксу будуть Європейські ігри, що відбудуться у червні в Польщі. На цьому турнірі не будуть виступати боксери з Росії та Білорусі, а також він буде відбірковим на Олімпіаду-2024.

«Позиція основна: поки йде війна і поки на території нашої держави будуть знаходитися війська РФ, вони всі апелюють, що не будуть виступати», – додав Ільченко.

Окрім того, українські боксери з цієї ж причини пропускають один з елітних турнірів – Кубок Странджа, який щороку відбувається у Болгарії. На турнірі дозволили виступати росіянам та білорусам у нейтральному статусі: боксери з РФ відмовилися, а от білоруси – погодилися. Відповідно, відмовилася Україна.

У 2022 році Україна на Кубку Странджа завоювала одне «золото»: чемпіоном став Олександр Хижняк, який у фінальному бою здолав боксера з Росії. Турнір розпочався до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а фінал пройшов 1 березня.

Що відомо про чемпіонати світу з боксу

Чемпіонат світу з боксу серед жінок 15-31 березня прийматиме індійський Нью-Делі. Чоловіча світова першість 1-14 травня проходитиме в узбекистанському Ташкенті.

Україна на останніх чемпіонатах світу з боксу здобула лише одну медаль: «золото» Юрія Захареєва на ЧС-2021 у першій середній вазі.

Після рішення США та Ірландії бойкотувати чемпіонати світу з боксу IBA відреагувала погрозами санкцій проти федерацій цих країн.

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