Суд виніс вирок депутату Трухіну

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду зі слідством, на яку пішов народний депутат Олександр Трухін. Суд визнав винним Трухіна у спробі підкупу патрульних поліцейських. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та народним депутатом України (ІХ скликання). Відповідно до угоди суд визнав нардепа винуватим у спробі підкупу патрульних поліцейських за «150 тисяч» без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

«Зважаючи на повноту та беззаперечність доказів, зібраних САП та НАБУ в межах досудового розслідування, народний депутат ініціював укладення угоди про визнання винуватості. Враховуючи, що нардеп вчинив нетяжкий злочин, своїми діями не заподіяв збитки державі, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого санкцією статті, а саме 68 тис. Грн», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за умовами угоди внесена нардепом застава у розмірі 49 620 грн буде перерахована на потреби Збройних сил України. Також, впродовж 30 днів з моменту затвердження угоди, нардеп перерахує 6 млн грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв’язку та Міністерства цифрової трансформації – «Армія дронів».

Вирок суду може бути оскаржений в апеляційній інстанції протягом 30 днів.

Нагадаємо, у серпні 2021 року Трухін став учасником аварії, в якій постраждали шестеро людей. За даними правоохоронців, нардеп запропонував патрульним 150 тисяч, без уточнення валюти, за те, щоб йому дозволили покинули місце злочину.