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Пригожин показав гору трупів вагнерівців. Обмеження 18+

Андрій Котенський

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Власник кишенькової ПВК «Вагнер» Євген Пригожин продемонстрував денні втрати російських найманців, які начебто загинули 21 лютого через те, що керівництво регулярних військ не дає вагнерівцям снаряди.

«Боєприпаси нам як не давали, так і не дають. Зараз 10 година ранку 22 лютого. Жодних кроків щодо видачі боєприпасів не зроблено. У чому проблема? Пояснюю. Я нижче викладаю фотографію. Це одне з місць збору загиблих. Це хлопці, які загинули вчора через так званий снарядний голод», – повідомив Пригожин.

Пригожин каже, що формально ПВК «Вагнер» не існує, і раніше видачу боєприпасів оформлювали на інші підрозділи. Зараз же цього не робиться.

До цього він бідкався, що російське Міноборони бреше суспільству, заявляючи, що окупанти мають боєприпаси на Бахмутському напрямку.

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