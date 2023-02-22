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Понад пів мільйона українських дітей через війну виїхали за кордон

Андрій Котенський

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Через вторгнення рашистів в Україну за кордоном вимушено перебувають понад 500 тисяч українських дітей-переселенців та 12,5 тисяч вчителів. Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки України Віра Рогова на презентації українсько-швейцарського проєкту «Стаємо сильнішими разом», повідомляє УП.Життя.

«За кордоном у нас вже більше 500 тис. дітей, і ця цифра не була нижче 470 тисяч за останній рік. І збільшилася кількість педагогів – 12 585 вчителів знаходяться за кордоном. Це дуже великий виклик для нас», – каже Віра Рогова.

За даними міністерства, ще понад 161 тис. школярів та майже 26 тис. дошкільнят отримали статус внутрішньо переміщених осіб.

Понад 4,1 тис. шкіл України запровадили очне навчання, 4,5 тис. – навчаються за змішаною формою, а у 4,2 тис. закладах триває дистанційне навчання.

Також повідомляється, що 77% дітей-переселенців стали свідками обстрілів і бомбардувань, 73% перебували у сховищі, а майже 30% пережили окупацію.

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