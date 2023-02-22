Після полону помер командир 1-го батальйону полку «Азов» Олег Мудрак

Після російського полону помер командир 1-го батальйону полку «Азов» і захисник «Азовсталі» Олег Мудрак. Захисник України пів року перебував у російському полоні. Про смерть Героя повідомив його племінник Данило.

«Мудрак Олег Васильович – майор, герой, стальний чоловік… Він горів цим життям, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо… Він завжди казав, що не хотів, щоб його смерть була «святом сліз». Хотів, щоб разом зібралися його люди і посміхаючись згадували найкращі моменти пов’язані з ним», – написав Данило.

Дружина командира «Азову» (Редіса) Катерина Прокопенко нагадала, що Олег Мудрак пережив російський полон і тортури колонії в окупованій Оленівці, але він так і не зміг повноцінно відновитися.

«Пережив вторгнення в Маріуполь, оборону «Азовсталі», полон, теракт в «Оленівці». Пережив пекло, але не витримало серце», – повідомила вона.

Фото Мудрака до і після полону у серпні опублікував на своїй сторінці у Twitter журналіст Станіслав Асєєв. Після цього кадри змарнілого військового облетіли усі соцмережі як свідчення нелюдського поводження окупантів з полоненими.

Як відомо Олега Мудрака вдалося звільнити з полону рашистів 29 червня 2022 року. Тоді додому повернулись 144 українських захисники. Це був найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.