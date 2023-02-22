Олена Зеленська: «Загарбників-ґвалтівників із Росії неодмінно наздожене покарання»

Перша леді України Олена Зеленська про те, що покарання за сексуальне насильство на окупованих територіях російським військовим не уникнути:

«Сексуальне насильство агресор свідомо використовує як зброю в цій війні. Іще більш жорстоку, іще більш цинічну, бо руйнує не лише тіло, але й психіку людей.

Постраждалим завжди важко про це говорити. І все-таки вони знаходять сили свідчити, а наші слідчі ці свідчення збирають. У структурі Офісу Генерального прокурора створене спеціальне управління для керування розслідуванням злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством.

І хоч би як нападник хотів це замовчати, ми постійно порушуємо цю тему у світі. Говоритимемо про сексуальні злочини російських загарбників на 67-й сесії Комісії ООН зі статусу жінок, яка незабаром відбудеться в Нью-Йорку.

Поговорила із лордом Ахмадом Вімблдонським, спеціальним представником прем’єр-міністра Великої Британії з питань запобігання сексуальному насильству під час збройних конфліктів. Лорд Ахмад також нещодавно ініціював Міжнародний альянс із запобігання сексуальному насильству, до якого приєдналася Україна.

Україна готова свідчити про злочинність російських методів ведення війни на всіх можливих майданчиках. Ми вже співпрацюємо з міжнародним кримінальним судом.

І коли нарешті буде створено спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України, на чому наполягає Україна, сексуальне насильство обов’язково стане його темою, щоб загарбників-ґвалтівників неодмінно наздогнало покарання».

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