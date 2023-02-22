На окупованій частині Запорізької області російські солдати крадуть автомобілі

Російські окупанти використовують місцеву інфраструктуру на тимчасово зайнятій частині Запорізької області у власних цілях, зокрема, з метою власного збагачення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, на одній із станцій технічного обслуговування у місті Токмак, загарбники не лише обслуговують свою військову техніку, а й розбирають на запчастини викрадені у місцевого населення автомобілі для подальшого продажу.

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