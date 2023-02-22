ОСТАННІ НОВИНИ

На Червоноградщині хочуть ліквідувати радянський монумент і перепоховати солдатів

Андрій Котенський

|

На Червоноградщині планують демонтувати монумент «Братська могила радянських воїнів» та перепоховати останки воїнів, що під ним захороненні. Відповідне рішення прийняли мешканці селища на громадському обговоренні.

Рішення про демонтаж прийняла громада Гірника під час обговорення щодо демонтажу монумента «Братська могила радянських воїнів» та перепоховання останків солдатів радянської армії.

Під час обговорення мешканці селища Гірник одноголосно проголосували за демонтаж монументу та перепоховання останків на кладовище села Сілець. Результати громадського обговорення в Гірнику розгляне на одному із чергових засідань виконавчий комітет Червоноградської міської ради.

Монумент спорудили у 1969 році поблизу Гірницької школи. Оскільки він входить до переліку об’єктів культурної спадщини України, виконком звертатиметься до відповідних державних органів, аби отримати необхідні дозволи для демонтажу пам’ятника та перепоховання останків.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як аналітика спрощує життя бізнесу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як аналітика спрощує життя бізнесу

До 24 лютого 2022 року, попри окупацію Криму і Донбасу, українська економіка демонструвала позитивну тенденцію розвитку....

Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

всі статті
Львівський портал