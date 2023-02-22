На Червоноградщині хочуть ліквідувати радянський монумент і перепоховати солдатів

На Червоноградщині планують демонтувати монумент «Братська могила радянських воїнів» та перепоховати останки воїнів, що під ним захороненні. Відповідне рішення прийняли мешканці селища на громадському обговоренні.

Рішення про демонтаж прийняла громада Гірника під час обговорення щодо демонтажу монумента «Братська могила радянських воїнів» та перепоховання останків солдатів радянської армії.

Під час обговорення мешканці селища Гірник одноголосно проголосували за демонтаж монументу та перепоховання останків на кладовище села Сілець. Результати громадського обговорення в Гірнику розгляне на одному із чергових засідань виконавчий комітет Червоноградської міської ради.

Монумент спорудили у 1969 році поблизу Гірницької школи. Оскільки він входить до переліку об’єктів культурної спадщини України, виконком звертатиметься до відповідних державних органів, аби отримати необхідні дозволи для демонтажу пам’ятника та перепоховання останків.

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