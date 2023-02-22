На Бродівщині прощаються із загиблим десантником Дмитром Карпецем

На Донеччині загинув десантник Дмитро Карпець. Кортеж із тілом загиблого Героя сьогодні, 22 лютого, прибув до рідного села Лешнів Бродівської громади, повідомляє Бродівська міська рада.

Стрілець десантно-штурмового батальйону, 1990 року народження, поліг в бою за Україну поблизу населеного пункту Ступочки, мужньо виконавши військовий обов’язок із захисту свободи та незалежності українського народу.

16 березня Захиснику України мало виповнитися 33 роки… Та 20-го лютого земний шлях десантника обірвала ворожа куля.

Сьогодні, 22 лютого, Дмитро Карпець повертається в рідне село «на щиті».

О 16:00 тіло героя зустрічали на в’їзді в село Лешнів. Опісля відбудеться парастас. Деталі про чин похорону буде повідомлено згодом.

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