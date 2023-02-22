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На Бродівщині прощаються із загиблим десантником Дмитром Карпецем

Андрій Котенський

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На Донеччині загинув десантник Дмитро Карпець. Кортеж із тілом загиблого Героя сьогодні, 22 лютого, прибув до рідного села Лешнів Бродівської громади, повідомляє Бродівська міська рада.

Стрілець десантно-штурмового батальйону, 1990 року народження, поліг в бою за Україну поблизу населеного пункту Ступочки, мужньо виконавши військовий обов’язок із захисту свободи та незалежності українського народу.

16 березня Захиснику України мало виповнитися 33 роки… Та 20-го лютого земний шлях десантника обірвала ворожа куля.

Сьогодні, 22 лютого, Дмитро Карпець повертається в рідне село «на щиті».

О 16:00 тіло героя зустрічали на в’їзді в село Лешнів. Опісля відбудеться парастас. Деталі про чин похорону буде повідомлено згодом.

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