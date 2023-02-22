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«Львівська залізниця» повідомила про зміни у русі приміських потягів

Ольга Денисяка

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21 лютого «Львівська залізниця» повідомила про тимчасові зміни у розкладі руху приміських поїздів, що курсують у сполученні Коломиї – Ділове. Про це йдеться у Facebook перевізника.

«У зв’язку з виконанням робіт із ремонту об’єктів інфраструктури зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у сполученні Коломия – Ділове», – йдеться в повідомленні.

Так, впродовж 22-24 лютого поїзд № 6441 сполученням Коломия – Ділове курсуватиме лише до ст. Рахів та зворотно, зі ст. Рахів – за розкладом поїзда № 6442.

Пасажирів просять урахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаному сполученні. Актуальний розклад руху приміських поїздів Львівської залізниці є тут.

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