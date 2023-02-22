Геррі Хофштеттер у Львові підсвітить визначні будівлі

Сьогодні, 22 лютого, в межах світлового арт-туру «Вшанування пам’яті. Світло для надії» швейцарського митця Геррі Хофштеттера у Львові підсвітять кілька будівель. Дійство присвячене роковинам повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну, аби вшанувати жертв рашистів, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Арт-тур триватиме з 22 по 27 лютого і охопить кілька міст України. Стартуватиме тур зі Львова. Відомий митець Геррі Хофштеттер разом із командою підсвічуватиме будівлі та пам’ятники українських міст, на яких продемонструє українські символи незламності та художні проєкції до річниці повномасштабної війни в Україні.

Автор робитиме 15-хвилинні проєкції за допомогою електрогенератора. Маршрут туру та локації не розголошують з міркувань безпеки. Втім, будівлі обирали у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України спільно із місцевим самоврядуванням.

Довідка

Геррі Хофштеттер – всесвітньо відомий митець зі Швейцарії. Своїми роботами він доводить, що варто жити й захищати нашу планету та її довкілля. Серед робіт митця – освітлення гори Маттерхорн у Швейцарії. Це була акція солідарності зі світом під час карантину 2020 року через COVID-19. Геррі також створив найбільший витвір мистецтва у світі. 22 лютого 2022 року, у китайський рік Тигра, він спроєктував тигра довжиною 5,3 км на північній стороні Айгера в Швейцарії.

Митець приїжджає в Україну на запрошення Міністерства культури та інформаційної політики України та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, а також за ініціативи та підтримки Посольства Швейцарії в місті Києві.

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