ОСТАННІ НОВИНИ

Взяли під варту мешканця Львівщини, який роками ґвалтував малолітню дівчинку

Ольга Денисяка

|

На Львівщині судитимуть 38-річного чоловіка, який роками систематично ґвалтував дочку співмешканки його брата. Про це Львівьсклму порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, упродовж п’яти років мешканець одного із сіл Львівщини неодноразово ґвалтував малолітню дівчинку.

«Чоловік проживав в одному будинку разом з рідним братом, його співмешканкою та її дітьми. Останніх часто залишали йому доглядати, а він, користуючись відсутністю дорослих, систематично ґвалтував одну з дівчаток», – йдеться в повідомленні.

Сексуальне насильство над потерпілою почалося коли їй було всього лиш 7 років. Після зґвалтувань чоловік застосовував психологічний тиск та погрози до малолітньої, щоби та мовчала і не розказувала нікому про вчинене.

Дівчинка самостійно повідомила правоохоронців про вчинення стосовно неї злочинів.

Відносно 38-річного чоловіка скерували обвинувальний акт до суду за фактами зґвалтування малолітньої особи ( ч. 4 ст. 152 КК України). Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як аналітика спрощує життя бізнесу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як аналітика спрощує життя бізнесу

До 24 лютого 2022 року, попри окупацію Криму і Донбасу, українська економіка демонструвала позитивну тенденцію розвитку....

Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

всі статті
Львівський портал