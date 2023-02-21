Взяли під варту мешканця Львівщини, який роками ґвалтував малолітню дівчинку

На Львівщині судитимуть 38-річного чоловіка, який роками систематично ґвалтував дочку співмешканки його брата. Про це Львівьсклму порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, упродовж п’яти років мешканець одного із сіл Львівщини неодноразово ґвалтував малолітню дівчинку.

«Чоловік проживав в одному будинку разом з рідним братом, його співмешканкою та її дітьми. Останніх часто залишали йому доглядати, а він, користуючись відсутністю дорослих, систематично ґвалтував одну з дівчаток», – йдеться в повідомленні.

Сексуальне насильство над потерпілою почалося коли їй було всього лиш 7 років. Після зґвалтувань чоловік застосовував психологічний тиск та погрози до малолітньої, щоби та мовчала і не розказувала нікому про вчинене.

Дівчинка самостійно повідомила правоохоронців про вчинення стосовно неї злочинів.

Відносно 38-річного чоловіка скерували обвинувальний акт до суду за фактами зґвалтування малолітньої особи ( ч. 4 ст. 152 КК України). Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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