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На Львівщині знеструмили 57 населених пунктів через сильний вітер

Ольга Денисяка

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У вівторок, 21 лютого, через сильний вітер без світла залишились 57 населених пунктів у Львівській області. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У Львівській області 17 ліній електропередач були аварійно відключені. Через це 57 населених пунктів знеструмлені. З них 27 – повністю, 30 – частково. Найбільше – на Яворівському, Бродівському, Перемишлянському та Жовківському напрямках. 

Над відновленням живлення працюють 94 працівники «Львівобленерго», залучили 33 одиниці техніки. 

Якщо ви побачили пошкоджені електромережі, негайно повідомте про це:

0800301568 (цілодобово, безкоштовно)

0673331568

0504601568

0931701568

0322907568

Не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі ближче ніж на вісім метрів, оскільки можна отримати смертельний удар струмом. Відходити з небезпечної зони потрібно «гусячим кроком». Подбайте, щоб до приїзду оперативно-виїзної бригади «Львівобленерго» до місця обриву проводу ніхто не підходив.

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