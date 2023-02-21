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Італія передасть Україні нові системи ППО

Наталя Дуляба

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У новому пакеті військової допомоги Італія надає Україні додаткові системи ППО, окрім комплексів SAMP/T-MAMBA, які вона планує передати разом з Францією. Про це 21 лютого заявила глава італійського уряду Джорджія Мелоні на брифінгу в Києві спільно з президентом Володимиром Зеленським, пише Європейська правда.

«Коли йде наступ, вся зброя оборонна. Наразі немає питання про відправку літаків, це рішення має бути ухвалене з міжнародними партнерами. Ми зосередилися на системах ППО: SAMP/T, Spada/Skyguard. Пріоритетом є захист інфраструктури та громадян», — сказала Мелоні.

«Що стосується систем протиповітряної оборони, то ми багато працювали в цьому питанні з Францією, аби дуже швидко спільно передати систему, яка є дуже важливою, це SAMP/T. У новому пакеті є також інші важливі системи — Spada/Skyguard. Для нас сьогодні абсолютним пріоритетом є захист стратегічної інфрструктури України для захисту цивільного населення», — заявила Мелоні на пресконференції.

Зеленський також зазначив, що Італія готує додаткові системи ППО для України.

«Там потужний пакет. Ми дійсно отримуємо SAMP/T… Дуже серйозні технології. Ми над цим довго працювали, і особисте лідерство пані перм’єр-міністра дало можливість нам отримати ці системи. Окрім того, ще дві важливі системи отримає Україна», — сказав Зеленський.

Зазначимо, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні 21 лютого прибула до Києва потягом. Вона відвідала Бучу й Ірпінь і провела переговори з Володимиром Зеленським.

Це перший візит Мелоні до України після того, як її уряд прийшов до влади в жовтні.

Довідково:

Spada — зенітно-ракетний комплекс малої дальності італійсько-швейцарського виробництва, відомий також як Skyguard Aspide. Вражає цілі на дальності до 12 км.

Система ефективна для боротьби з літаками, вертольотами й крилатими ракетами.


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