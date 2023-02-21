Через дезертирство окупантів на Херсонщині почались масові облави, – Генштаб

На 363 добу війни російські окупанти продовжують наступати на п’ятьох напрямках на Донбасі, не припиняють обстрілювати українські міста. Водночас в армії РФ росте рівень дезертирства. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 21 лютого.

Рашисти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Протягом доби ворог здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Херсона. Є жертви серед цивільного населення.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них – Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках агресор обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку російських обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка і Торецьк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках раисти гатили з артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку від вогню артилерії РФ постраждали передмістя та сам Херсон, а також райони 14 населених пунктів, включаючи Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Веселе, Антонівка та Велетенське.

«У зв’язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ з 20 лютого в Чаплинському районі Херсонської області проводяться масові облави. Особливу увагу приділяють покинутим дачам та будинкам», – кажуть у Генштабі.

Також відомо, що з початку 2023 року в окупованому Криму, зокрема у Севастополі, значно погіршилася криміногенна ситуація. Причиною стала поява колишніх в’язнів, які воювали у складі ПВК «Вагнер» та були амністовані після завершення контракту. При затриманні за скоєні злочини їх направляють не у виправні заклади, а назад на передову.

Українська авіація за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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