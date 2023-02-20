Удар по Херсонщині: двоє загиблих

Російські загарбники завдали удару по смт Антонівка на Херсонщині. Внаслідок удару загинули двоє людей. Про це повідомили в пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що коли поряд розірвався один із ворожих снарядів, місцеві мешканці, чоловік та дружина, дістали мінно-вибухову травму. Постраждалі загинули на місці.

Відомо, що чоловік був працівником дитячої обласної клінічної лікарні.

«Для подружжя сміливих мешканців Херсонщини, що залишалися на рідній землі та допомагали іншим, через підступного ворога сьогоднішній день став останнім…», – йдеться в повідомлені.

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