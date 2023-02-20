Сьогодні – День пам’яті Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 20 лютого, на Львівщині відзначають День пам’яті Героїв Небесної Сотні. Урочисті заходи відбулися на Меморіалі Героїв Небесної Сотні у Львові, повідомляє пресслужба Львівської обласної ради.

Участь у вшануванні Героїв Небесної Сотні взяли представники громадськості, обласної та міської влади, військовослужбовці, священнослужителі та родичі Героїв, загиблих учасників Революції Гідності.

Над Меморіалом урочисто підняли Державний Прапор України, присутні виконали Гімн та молитвою вшанували пам’ять Героїв.

Перший заступник голови Львівської обласної ради Євгеній Гірник наголосив, що пам’ять – це потужна зброя і наш фронт, який додає віри і сил, щоб рухатися далі до повної Перемоги.

«Сьогодні ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні. Героїв, які віддали свої життя під час Революції гідності. З часу повномасштабного вторгнення наші небесні війська, на жаль, сформували уже не один батальйон. Але ми віримо, що наші воїни додають нам сили згори, як ангели-охоронці для своїх побратимів. Світла та вічна пам’ять усім Героям», – акцентував Євгеній Гірник.

Школярі прикрасили Меморіал паперовими витинанками у формі ангелів, яких виготовили напередодні у школах, а всі охочі запалили лампадки та поклали квіти, вшанувавши пам’ять загиблих Героїв.

«Нас усіх об’єднали сучасні Герої. Вони заплатили за нашу свободу дуже дорого – своїм життям. Тому дуже приємно, що сьогодні тут є молодь, діти, бо це покоління, яке вирушило, немовби, вслід за нашими Героями, щоб розуміти, яка висока ціна нашої свободи», – сказав владика Володимир (Груца), єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ.

Як розповіла директорка музею Гідності у Львові Андріана Дигдалович, Ангелів пам’яті виготовляють діти. Вперше таку акцію провели у Києві. А згодом ініціатива поширилася по містах України, ангелів виготовляють та вивішують у навчальних закладах, акція пам’яті стає все масштабнішою. Таким чином вдається розповісти дітям про історію, навчати їх шанувати Подвиг українських Героїв.

«Ми об’єднали зусилля колективів львівського Музею Гідності та комунального закладу Львівської обласної ради «Будинок воїна» і провели майстер-клас із витинанки. Дорослі та діти витинали ангеликів з паперу, фетру. Також діти родин Небесної Сотні, а також дівчатка й хлопці, які рятуючись від війни, приїхали на Львівщину з різних областей, виготовляли ангеликів під час майстер-класів у Львівській обласній раді Сьогодні на площі Меморіалу Героїв Небесної сотні присутнім роздали усі виготовлені дітьми вироби. Люди спільно почепили їх на стіні біля портретів наших Героїв як символ подяки та шани», – розповіла Андріана Дигдалович.

Також відбулось вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища.

За словами керівника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука, сьогодні вшановуємо Героїв Небесної Сотні, а також всіх, хто захищає нашу Батьківщину!

«Гідність і Свобода – це надбання, за яке українському народу доводиться платити надзвичайно високу ціну. У запеклому протистоянні з російськими загарбниками українці вчергове виборюють своє одвічне право на гідне життя та право бути вільними. Доземно вклонімось всім, хто власним життям, жертовністю демонструє щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Не забудемо… Герої не вмирають», – повідомив Павло Ткачук.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначив, що сьогодні вся країна вшановує памʼять Героїв Небесної Сотні, як нагадування про високу ціну нашої свободи і про цінності, за які ми воюємо.

«На зламі 2013-2014-го, українці зробили свій цивілізаційний вибір. Прямо з Майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт. З 24 лютого 2022-го цей фронт розтягнувся на понад 3000 км. Але нас це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу. І ми переможемо», – зазначив Валерій Залужний.

Фото: ЛОР, ЛМР

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