Як купити холодильник за доступною ціною: 5 безпечних способів зекономити

Найдешевші холодильники — на вторинному ринку. Можна купити містку Ноу Фрост модель лише за кілька тисяч гривень. Це вигідно, але не зовсім безпечно, адже якість б/в техніки — «сюрприз», і не завжди приємний. Пощастить, якщо девайс з рук пропрацює хоча б рік без суттєвих несправностей. Ризикувати — нераціонально, адже ремонт основних вузлів холодильного обладнання коштує дорого. Краще віддавати перевагу новим пристроям. А щоб купівля холодильника не стала фатальним ударом для сімейного бюджету, у пригоді стануть безпечні варіанти економії.

Використання привілеїв постійного клієнта

У постійних покупців завжди більше можливостей, ніж у разових. Для них доступні спецпропозиції, закриті акції, промокоди та інші сюрпризи. Магазини створюють програми лояльності, щоб клієнтам хотілося знову й знову повертатися по техніку.

Як інструмент для заохочення до купування використовують:

Кешбек. Мережа магазинів MOYO повертає частину витрачених коштів на бонусний рахунок. Згодом їх можна використати для шопінгу. Що більше бонусів накопичено, то дешевше обійдеться холодильний агрегат. Фіксовані знижки. Зареєстрований покупець отримує змогу завжди придбавати товари зі знижкою в кілька відсотків. Розмір знижки може змінюватися з огляду на тривалість участі в програмі лояльності або на суму коштів, витрачених у магазині. Подарунки. Для отримання презентів необхідно купити певну кількість товарів або ж витратити визначену кількість грошей.

Застосування сервісів порівняння цін

Вартість того самого товару у різних магазинах може відчутно відрізнятися. Сервіси порівняння цін допомагають знаходити місця з найприємнішою ціновою політикою.

Щоправда, за надмірно низькими цінами краще не гнатися. Якщо холодильник в одному магазині коштує у рази менше, ніж в інших, це може свідчити про те, що він неоригінальний або має заводський брак.

Вибір бюджетного бренду

Кожен виробник орієнтується на конкретну групу споживачів. Наприклад, цільова аудиторія преміальних брендів — люди, які готові переплачувати за ексклюзивний дизайн чи фірмові функції. Бюджетні — виготовляють продукцію, доступну для всіх. Є також «універсали», які продають холодильні агрегати у всіх цінових сегментах.

І ціною, і експлуатаційними характеристиками приваблюють холодильники Indesit, Beko, Snaige, Gorenje.

Купівля за акційною ціною

Найкращий спосіб зберегти кошти — замовлення міні, двокамерного чи навіть Сайд бай Сайд холодильника за акційною ціною. Приємно усвідомлювати, що девайс, який зазвичай коштує 20 тисяч гривень, дістався всього за 18 чи 16 тисяч. Зекономлені гроші можна витратити на корисні дрібнички для кухні або недорогу кухонну техніку на кшталт ручного міксера чи соковичавниці для цитрусових.

Акції в онлайн-магазинах діють майже постійно. Іноді їх пов’язують до свят, і тоді розмір знижок помітно зростає.

Відмова від новинок

Нові моделі холодильників коштують дорожче, ніж пристрої, які з’явилися в продажу кілька років тому. Зумовлено це такими факторами, як:

вдосконалення конструкції, зменшення товщини стінок та додавання відсіків;

впровадження додаткових функцій та технологій;

використання інноваційних матеріалів та запчастин, на виготовлення яких потрібно багато коштів.

При цьому старші девайси чудово виконують свої обов’язки та забезпечують тривале безпечне зберігання їжі.

Зекономити реально завдяки відмові від великого корисного об’єму. На такий крок логічно зважуватися лише у тому випадку, якщо зменшений літраж не вплине на комфорт експлуатації. Для любителів грандіозних закупів, а також численних запасів у морозильнику варіант не підходить.

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